Parceria entre governo e Prefeitura de Assis Brasil leva mais infraestrutura ao município

Petronio Antunes visitou obra acompanhado do prefeito Jerry Correia. Foto: Luy Andriel – Ascom/Deracre

Na ocasião, o presidente do Deracre visitou a obra de construção de uma ponte sobre o Igarapé Cascata. Petronio Antunes ressaltou a importância da parceria firmada com a Prefeitura de Assis Brasil e reforçou o comprometimento do governo em atender as demandas do município.

“Agradeço o prefeito Jerry Correia pela recepção e estamos em Assis Brasil para trazer boas notícias para a população e também para acompanhar de perto os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no município pelo governo do Estado”, destacou.

Além disso, o Deracre, em parceria com a prefeitura, deve iniciar em breve os trabalhos de recapeamento asfáltico da Avenida Raimundo Chaar e da Rua Dom Giocondo Maria Grott.



Os trabalhos do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida e da trafegabilidade dos acreanos.

