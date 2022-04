Prefeitura de Epitaciolândia inicia 2º Módulo do Curso de violão

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, iniciou o 2º Módulo do Curso de violão, fazendo parte das programações dos 30 anos de Emancipação Política-Administrativa de Epitaciolândia. Serão atendidos crianças e adolescentes, com aulas gratuitas, duas vezes por semana no CRAS, situado no Bairro José Hassem.

O Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da Secretária de Assistência Social, Maria Eliade, estive presente na aula inaugural do Curso. “Mais uma vez estamos aqui criando oportunidades, trazendo políticas públicas que proporcionam capacitação e inclusão social aos nossos jovens e crianças. Neste Segundo Módulo do Curso de Violão, vamos atender cerca de 60 crianças e adolescentes.” Frisou o prefeito.

O Curso vai ser ministrado pelo professor de música Raimundo Francisco Alves dos Santos (Maestro), e faz parte do Projeto “Musica para toda vida.” O 2º módulo irá funcionar no Centro de Referencia da Família (CRAS) e vai atender crianças e jovens.

