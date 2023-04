Polícia Civil e Militar fazem apreensão de drogas na tríplice fronteira Assis Brasil

Sob o comando do delegado Erick ferreira Maciel e do comandante da polícia militar, tenente Sousa Ferreira, foi preso por tráfico na manhã desta terça-feira 11 de abril um indivíduo que vinha aterrorizando no bairro bela vista, com o indivíduo foram apreendidas várias trouxinhas de substâncias com características de cocaína.

Durante ‘visita’ ao identificado após uma série de diligências executadas de forma integrada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, foi constatado também que ele participou de um furto na loja Miriam confecções que fica localizada no bairro plácido de castro, deixando o prejuízo para empresária de quase 7 mil reais, a ação foi toda gravada pelas câmeras de segurança da loja. Ele confessou que participou do furto da loja.

A polícia civil e militar tem intensificado as ações para dar tranquilidade a população assisbrasileanse.

