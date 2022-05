Pela primeira vez Epitaciolândia sediará os Jogos Escolares estadual

Pela primeira vez o município de Epitaciolândia vai sediar os Jogos Escolares nas fases municipal e estadual, o prefeito Sérgio Lopes recebeu nesta terça, dia 24, o representante do Departamento de Esporte, Junior Santiago, junto com Cleomar Portela, Diretor do Núcleo de Estadual de Educação, para firmar parcerias na realização dos jogos.

Segundo relatou o representante do Departamento de Esportes, os jogos acontecerão em duas fases, a 1ª Fase terá disputas entre as escolas situadas no município e a segunda fase com os jogos de nível estadual, com as escolas de outros municípios, devidamente classificadas.

Para o prefeito Sérgio Lopes, os jogos escolares é uma oportunidade para a descoberta de novos talentos e uma forma de integração entre os municípios através do esporte.

“É com muita alegria que vamos receber os jogos escolares nas fases municipal e estadual, trabalharemos para que o evento seja um sucesso e que nossos desportistas possam mostra suas qualidades esportivas. Não há dúvida de que o esporte também é uma oportunidade profissional para muitos jovens,” Destacou Sérgio Lopes.

A fase municipal acontecerá nos dias 09, 10 e 11 e junho e a fase estadual terá a data definida assim que terminarem os jogos municipais.

