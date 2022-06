Prefeitura de Brasiléia realiza final dos campeonatos interbairros e 3º divisão

A prefeitura de Brasiléia através da gerência de Esportes promoveu na noite de sábado, 28, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, a final dos campeonatos Interbairros e Terceira divisão. A prefeita Fernanda Hassen prestigiou o evento, juntamente com o gerente de esportes Bil Rocha, vereadores Jurandir Queiroz e Elenilson Cruz, Tadeu Hassem, secretário de Agricultura, Careca Gadelha, secretário de meio ambiente, Zico Rocha, Secretário de Cultura, Afef Correia.

O campeonato, que teve duração de 90 dias, envolveu atletas de todos os bairros de Brasiléia, onde participaram 12 times da terceira divisão e 14 das disputas Interbairros, que foram realizadas em diversas quadras de esporte dos bairros de Brasiléia.

Consagrou-se campeão pela terceira divisão, o time Ajax de Epitaciolandia. Já pelo Interbairros, o Leonardo Barbosa levou o primeiro lugar.

O goleiro do time Campeão Leonardo Barbosa, Elton Cavalcante, fala da emoção em levar a título pela primeira vez” É muita emoção, ainda não tínhamos vencido, mas graças a Deus deu tudo certo. O nosso bairro é muito criticado, nós mostramos o nosso futebol”, disse.

Victor Hugo, que joga no time do Centro, foi o melhor artilheiro do campeonato. “Primeiramente o nosso time foi um guerreiro, porque na primeira partida perdemos os jogos, graças a Deus chegamos na final, infelizmente não vencemos, mas a nossa equipe está de parabéns”, falou.

Gerente de Esportes, Bil Rocha, fala da realização do campeonato” o campeonato 3° divisão ocorreu com sucesso, é um campeonato a parte que a gente faz todos os anos na nossa gestão. O interbairros é o primeiro ano e nunca tinha acontecido em Brasiléia, realizamos premiação em dinheiro e medalhas, foi um grande sucesso”.

