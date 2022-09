Petecão se reúne com lideranças evangélicas e propõe parcerias na área social

O candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), e a candidata ao Senado Vanda Milani (Pros) se reuniram na noite deste sábado (24) com centenas de lideranças evangélicas ligadas à Assembleia de Deus de Rio Branco, em apoio às candidaturas proporcionais apoiadas pela igreja nestas eleições.

Durante a reunião, liderada pelo pastor presidente da Assembleia de Deus de Rio Branco, Luiz Gonzaga, Petecão e Vanda Milani apresentaram propostas de apoio ao trabalho social desenvolvido pelas igrejas evangélicas do Acre.

“O governo pode sim fazer parcerias com as igrejas evangélicas, para beneficiar setores mais carentes da população, principalmente as famílias que vivem em áreas periféricas da cidade, em condições precárias, muitas vezes até sem ter o que comer”, afirma Petecão.

A ideia do candidato é que o governo trabalhe em conjunto com essas instituições que já detém informações detalhadas sobre os problemas sociais do Acre, em ações voltadas às áreas de segurança alimentar, acolhimento de pessoas em situação de risco social e tratamento de dependentes químicos.

A candidata ao Senado, Vanda Milani, garantiu buscar recursos federais, caso seja eleita, para fundações e associações evangélicas que desenvolvem trabalhos sociais. “Essas instituições conhecem realmente os problemas, porque estão lá no dia a dia cuidando dessas pessoas, e precisam desse apoio”, declara.

As candidatas apoiadas pela igreja Assembleia de Deus de Rio Branco, Jesuíta Arruda, à deputada federal, e Yael Saraiva, à deputada estadual, também estiveram presentes à reunião. Ambas são do PSD, partido que encabeça a coligação Com a Força do Povo.

