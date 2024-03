Policiais civis recebem mais de 30 pistolas, ação visa modernizar o arsenal de armas dos operadores de segurança

Ascom/ PCAC

Na manhã desta segunda-feira, 04, o governo do Acre, por meio da Polícia Civil, promoveu uma significativa ação, visando a modernização do material bélico destinado aos agentes de polícia e peritos. Um total de 37 pistolas Beretta APX foi entregue aos investigadores de diversas unidades da capital, como parte de um amplo programa que contempla profissionais da instituição.

Precedendo a entrega, a Polícia Civil promoveu instruções detalhadas sobre o uso responsável e adequado das novas armas. A ênfase dessas orientações recaiu sobre a importância do treinamento adequado, garantindo que os agentes estejam familiarizados com o manuseio seguro das pistolas Beretta APX e possam utilizá-las de maneira eficaz durante suas operações em campo.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, destacou o investimento do executivo, que mesmo diante do triste cenário ocasionado pelas cheias, segue investindo em seus profissionais.

“O governo do Acre está de parabéns, sabemos do momento difícil em decorrência das cheias dos rios que castigam o Acre, porém, nosso governador e sua equipe continuam empenhados em investir na segurança. A modernização através desses equipamentos, contribui significativamente para a eficácia das operações, auxiliando nossos policiais, que ficam mais capacitados no combate ao crime,” enfatizou Henrique.

Essa iniciativa reflete o esforço contínuo do governo em fornecer os recursos necessários para que os profissionais de segurança exerçam suas atividades de maneira mais eficiente, promovendo, assim, um ambiente mais seguro para a população acreana.

