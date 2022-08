Polícia Civil de Brasiléia prende homem acusado de furtar diesel de caminhões e revender

Um trabalho realizado pelos investigadores da delegacia geral de Polícia do município de Brasiléia, levou os policiais até o acusado de praticar furtos de diesel em caminhões pela fronteira, além da prática de comercio ilegal de combustível.

O trabalho levou os investigadores até o Bairro Leonardo Barbosa, zona periférica da cidade na tarde desta segunda-feira, dia 15. Foi quando flagraram o suspeito em sua casa e tinha vários tambores contendo combustível.

Se percebeu no local, que o homem não identificado foi detido e um ‘cliente’, que vai responder pelo crime de receptação. A ação dos ladrões geralmente acontece na noite, quando os veículos são deixados estacionados em lugares aberto.

O meliante sempre utiliza de uma mangueira para puxar o diesel para os tambores, no momento em que os proprietários saem para fazer refeições ou descansar. Logo depois do furto, são oferecidos por preços menores do que vendidos nos postos, o que atrai os ‘clientes’ facilmente.

Com a certeza de não ser descoberto, o homem tinha vários tambores em sua casa, onde realizava sua venda clandestina. Todo o material apreendido e o homem foram levados para a delegacia. O detido será ouvido pelo delegado e depois conduzido ao judiciário local.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp