Polícia Civil de Xapuri prende dois investigados de estupro em Xapuri

Ascom/Polícia Civil do Acre

Ao final da tarde deste sábado, 26, a Polícia Civil em Xapuri prendeu dois homens que vinham praticando estupro de vulnerável dentro da própria família.

As prisões foram requeridas pela Autoridade Policial nos inquéritos que investigam a prática dos crimes de estupro de vulnerável.

O primeiro a ser preso foi A.L.D. C., de 20 anos, que se encontrava em sua residência localizada no bairro do Pantanal, pólo Maquiar.

De acordo com as investigações, A.L.D.C. abusava sexualmente de sua sobrinha A.M.L.M de 7 anos de idade mediante ameaça.

O Autor e a vítima moravam juntos na casa da avó da menina e os estupros ocorriam quando a avó saía de casa para trabalhar.

O segundo homem a ser preso foi R.D.S.M de 30 anos de idade, localizado e preso na casa da namorada, localizada no bairro Cerâmica.

As investigações dão conta de que R.S.M. mantinha relações sexuais com L.D.C.M, sua própria filha de 12 anos de idade.

A Polícia Civil iniciou as investigações a aproximadamente 6 dias, quando tomou conhecimento dos crimes que vinham sendo praticados contra as crianças.

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Xapuri e em seguida transferidos para o Complexo Penitenciário Francisco Oliveira em Rio Branco.

