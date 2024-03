Polícia Civil do Acre intensifica apoio aos afetados pelos alagados em Brasileia e Epitaciolândia

Ascom/ PCAC

Na esteira do compromisso contínuo com os afetados pelos alagados nas cidades vizinhas de Brasileia e Epitaciolândia, o governo do Acre por meio da Polícia Civil do Acre (PCAC) reafirma seu apoio inabalável aos desabrigados. Agentes designados em Epitaciolândia estão empenhados na distribuição de água potável às famílias da zona rural, além de colaborar na entrega de alimentos essenciais.

Com o intuito de garantir a segurança das pessoas e de seus bens, o policiamento foi intensificado durante o período noturno nos locais que servem de abrigo às famílias impactadas pelos alagamentos. Esta ação visa proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para aqueles que enfrentam momentos desafiadores devido às condições climáticas adversas.

“Em um gesto de solidariedade e comprometimento com a comunidade, a PCAC demonstra sua presença ativa e sua disposição para auxiliar durante esta crise. A distribuição de recursos básicos, como água potável e alimentos, é parte integrante dos esforços coordenados para mitigar os impactos da situação emergencial”, informou o Delegado-Geral, Henrique Maciel.

Maciel ressalta ainda que este esforço conjunto, entre os órgãos municipais e estadual, destaca o papel crucial do governo do Acre, não apenas na manutenção da ordem pública, mas também no apoio humanitário às comunidades em tempos de necessidade. “A solidariedade e o cuidado mútuo demonstrados nessas ações refletem os valores fundamentais da sociedade acreana, fortalecendo os laços comunitários em face da adversidade”, enfatizou o Delegado-Geral.

