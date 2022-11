Polícia Civil do Acre prende, em flagrante, investigado pela Polícia Civil de Pernambuco

Ascom/Polícia Civil do Acre

Nesta terça-feira (22) a Polícia Civil do Acre participou da “Operação Web” deflagrada pela Polícia Civil do estado de Pernambuco.

Na ocasião, em solo acreano, foi realizada a prisão do A. A. L., de 30 anos de idade, nascido em Rio Branco – AC.

O investigado foi preso por força de mandado de prisão expedido pela justiça pernambucana.

Durante o cumprimento do mandado judicial no bairro Taquari, em Rio Branco, o investigado foi flagrado na posse de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 com 19 munições.

A investigação foi realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, tendo iniciada em agosto de 2022 e teve por objetivo identificar e desarticular uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que atuava em cinco estados: Acre, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

Os mandados judiciais foram expedidos pela comarca de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco.

O acreano, além dos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, responderá também por posse ilegal de arma de fogo.

“Esse é o resultado do trabalho integrado das Polícias Civis do Brasil, o qual é de fundamental importância, pois para o crime não existe fronteiras”, disse o Dr. Pedro Buzolin, Delegado de Polícia Civil e Diretor de Polícia da Capital e do Interior, responsável pela operação no estado do Acre.

O preso foi encaminhado à delegacia de Flagrantes para a lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida ficará à disposição da justiça.

