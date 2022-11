Polícia Civil prende homem por tentativa de feminicídio

Ascom/Polícia Civil do Acre

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), prendeu em uma residência localizada na Vila Betel, L. W. da S. de 27 anos de idade, identificado como autor do crime de feminicídio ocorrido no dia 07 de novembro de 2022.

No dia dos fatos, o investigado invadiu a casa da sogra e tentou contra a vida de sua companheira desferindo vários golpes de faca em várias partes do corpo e no crânio, mesmo com o próprio filho, de 2 anos de idade, estando no colo da mãe.

A motivação para a tentativa de feminicídio, de acordo com o autor, seria a negativa para termino do relacionamento o que foi confirmado pela mulher. A vítima foi atendida por paramédicos e em seguida registrou boletim de ocorrência.

O trabalho investigativo da equipe da especializada possibilitou localizar e prender o homem que já responde por processo criminal, indiciado pela pratica de crime de trafico de drogas.

Após sua prisão o homem foi conduzido a delegacia pra procedimento praxe e em seguida coloca à disposição da justiça.

