Policia Civil emite note esclarecendo o incêndio ocorrido no INTO

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Civil do Acre, vem a público informar à sociedade acreana que os trabalhos de investigação, no sentido de se conhecer as causas do incêndio, ocorrido na madrugada deste sábado, 17, na UTI Pediátrica do Hospital da Criança, que atualmente se encontra instalado nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO), já estão sendo executados.

Para tanto, por se tratar de dano ao patrimônio público, desde as primeiras horas deste sábado, seguindo procedimento ordinário, designou-se o deslocamento da Polícia Técnica ao local, objetivando a apuração minuciosa a respeito da materialidade e coleta de informações, que vão aclarar as causas do incêndio, inclusive quanto a sua natureza, se acidental ou criminosa.

Rio Branco-AC, 17 de setembro de 2022

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

José Henrique Maciel

Delegado-Geral de Polícia Civil

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp