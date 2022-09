Acidente envolvendo três carros deixa um ferido na BR 317 próximo à Brasiléia

Por Alexandre Lima

Foi conduzido para o hospital regional Raimundo Chaar em Brasiléia, Carlos Alberto Fernandes de Lima, de 47 anos, após se envolver em um acidente com seu carro, modelo Fiat/Uno, quando dirigia pela BR 317, (Estrada do Pacífico), sentido Brasiléia/Assis Brasil.

O acidente aconteceu por volta das 12h10 desta segunda-feira, dia 19. Segundo informações, o condutor do fiat/Uno, estava se deslocando para a comunidade existente no km 26, em aparente estado de embriagues alcoólica e quando para em frente do abatedouro de aves e suínos, teria possivelmente ‘cochilado’ e invadiu a contra mão, no momento em vinha um veículo sentido cidade.

O impacto inicial aconteceu na parte frontal esquerda da caminhonete, modelo Fiat/Toro, que após o primeiro impacto retornou para a sua pista e teria tocado em outro veículo, outra caminhonete modelo Toyota/Hilux que passava no local, sem maiores danos.

Carlos Alberto ficou preso nas ferragens, sendo necessário a presença dos socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto acre. Foi utilizado de um alicate hidráulico para cortar e retirar parte da porta e retirar o homem de dentro do veículo.

Após ser retirado do veículo, o homem foi levado para o hospital, onde recebeu os primeiros socorros e ficou em observação sem risco de morte. Carlos sofreu alguns pequenos ferimentos no rosto e luxações pelo corpo devido o impacto.

A Polícia Rodoviária Federal – PRF, esteve no local e coletou informações para confeccionar um laudo que deverá ser disponibilizado nos próximos dias. Nenhum dos condutores dos outros veículos sofreram ferimentos.

