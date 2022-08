Polícia Civil identifica autor de golpe extorsão em Cruzeiro do Sul

Ascom/Polícia Civil do Acre

A Polícia Civil do Estado do Acre desvendou na manhã desta quinta-feira, 25, no Município de Cruzeiro do Sul, pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa -DHPP, uma trama cibernética envolvendo uma mulher de Rio Branco e vários seduzidos ludibriados de Cruzeiro do Sul, porém homens de todo o Estado possivelmente foram atingidos.

As vítimas, pelo menos 9, foram abordadas pelo perfil de uma mulher chamada “Tailane Guedes” que solicitava amizade.

Os homens aceitavam e iniciavam uma paquera virtual. Em dado momento a mulher pedia fotos e vídeos íntimos. As vítimas enviavam nudes e vídeos com teor sexual explícito.

Em seguida um homem que conhecia as vítimas entrava em contato e dizia havia encontrado num grupo do Telegram fotos e vídeos íntimos.

Posteriormente, na prática conhecida como “sextorsão”, exigia sexo com os envolvidos em troca de não divulgar o conteúdo.

Uma vítima procurou a delegacia e disse que um conhecido tinha encontrado fotos íntimas suas na internet e queria sexo em troca de não difundi-las.

Após investigação a Polícia Civil descobriu que a namorada virtual chamada Tailane, que moraria em Rio Branco com perfil que engloba mais de 1.400 seguidores, e o homem que os procurava com os arquivos, na realidade, eram a mesma pessoa, ou seja, se valendo do golpe conhecido como “catfish”.

O crime foi descoberto pela Polícia Civil que localizou o golpista e ele em sede policial confessou a tramoia cibernética à autoridade policial.

O investigado foi qualificado, interrogado, reconhecido e a investigação prossegue em andamento.

