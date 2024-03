Polícia Civil realiza operação e apreende adolescentes suspeitos de roubo em estabelecimento comercial

Ascom/ PCAC

Na manhã desta quarta-feira, 06, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), desencadeou a “Operação Menor Idade”, resultando na apreensão de dois adolescentes suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido no bairro Corrente, na capital do estado.

Os mandados de busca e apreensão, bem como os mandados de internação provisória, foram expedidos em desfavor dos menores C. J. B. da R. e A. da S. L., ambos com 17 anos de idade. A ação policial foi uma resposta às investigações conduzidas pela PCAC, que apontaram os dois adolescentes como os principais suspeitos de um assalto ocorrido no dia 9 de fevereiro, por volta das 12h, em um estabelecimento comercial.

Segundo relatos das vítimas, os suspeitos, armados, surpreenderam-nas no interior do comércio, subtraindo valores do caixa, aparelhos celulares e o estoque de fraldas do estabelecimento. Após o crime, os investigadores empreenderam diligências exaustivas, resultando na identificação dos prováveis autores.

Com base nas informações levantadas, a autoridade policial solicitou os mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos, além da internação provisória, uma vez que eram menores de idade. O Ministério Público corroborou as evidências coletadas, ratificando os pedidos da Autoridade Policial, os quais foram prontamente deferidos pela magistrada Dra. Rogéria, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco.

Durante a manhã de hoje, a equipe policial procedeu ao cumprimento dos mandados, efetuando a internação provisória dos dois adolescentes suspeitos do crime. Agora fora de circulação, os suspeitos aguardarão as próximas etapas do processo judicial, incluindo a audiência de custódia, onde será decidido o destino dos jovens infratores.

