Polícia Militar apreende arma de fogo e prende foragido da justiça

Assessoria de Comunicação da PMAC

Durante o serviço operacional da noite desta sexta-feira, 9 e manhã deste sábado, 10, equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam uma arma de fogo e prenderam um foragido da justiça, respectivamente. As ocorrências aconteceram no município de Porto Acre.

Na primeira ocorrência, um cidadão estaria sentado no banco do passageiro e ao notar a presença policial abandonou o veículo e saiu correndo. No interior foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições, além de cinco gramas de maconha e vinte e um invólucros de cocaína. O armamento foi entregue na delegacia em Rio Branco.

Segundo fato ocorreu quando a guarnição se encontrava em patrulhamento de rotina e procedeu a abordagem a um cidadão em via pública. Durante a consulta criminal foi constatado existir um mandado de prisão em aberto contra o abordado, que foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla).

