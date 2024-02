Polícia Militar garante segunda noite de carnaval tranquila em todo o Acre

Assessoria de Comunicação da PMAC

A presença e atuação da Polícia Militar do Acre (PMAC), em conjunto com as demais forças de segurança, nos locais onde acontecem as festividades carnavalescas em todos os municípios do Estado, proporcionou tranquilidade na segunda noite de folia, neste sábado, 11. Em todo o Estado, foram registradas apenas dez ocorrências nos locais dos eventos.

Em Rio Branco, os foliões puderam curtir a festa sem nenhuma ocorrência. As dez ocorrências registradas, entre elas vias de fato, porte de drogas e resistência à prisão, aconteceram no interior do Estado, nos municípios de Porto Acre, Brasileia, Xapuri, Feijó e Sena Madureira.

A PMAC atua com cerca de 150 policiais militares nos dois grandes eventos da capital: o Carnaval da Família, na Gameleira, e Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, na praça da Revolução. Na segunda noite, aproximadamente 330 homens e mulheres foram empenhados em todo o Estado, e proporcionaram um carnaval seguro para os cidadãos.

A coronel Marta Renata Freitas, diretora operacional da PMAC, explica que, mesmo mantido o atendimento de ocorrências via 190, a instituição emprega profissionais de todos os batalhões e unidades especializadas (Batalhões de Policiamento de Trânsito, Ambiental e de Operações Especiais), inclusive militares do serviço administrativo.

Ainda entre as ações realizadas, destaca-se o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que coloca em prática a campanha “Não é Não!”, que visa coibir e combater os diversos tipos de violência que costumam ser praticadas contra as mulheres durante o carnaval, como o assédio e a importunação sexual.

