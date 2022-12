Prefeito Camilo reinaugura Praça do Seringueiro em Plácido de Castro com o evento Natal de Luz

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, entregou a população do município a Praça do Seringueiro totalmente revitalizada. Mais um espaço urbano recuperado pela atual gestão. Uma vez que a administração municipal além da recuperação da praça, também garantiu ao longo de dois anos à frente da prefeitura, reconstrução das calçadas e realizou a pavimentação asfáltica de mais de dez quilômetros de ruas.

No ato de reinauguração da Praça do Seringueiro, o prefeito Camilo, junto com as autoridades dos poderes constituídos e eclesiásticas, acenderam as luzes natalinas. Uma festa para as famílias placidianas que foram prestigiar o ato e que irão futuramente visitar o local.

“Quero agradecer ao nosso Deus por permitir que este evento acontecesse, ao governador pelas boas parcerias na construção de pontes, pavimentações de ruas e melhoria de ramais. Agradeço a Deputada Federal Vanda Milani pela emenda que foi de suma importância para que esta revitalização viesse está sendo entregue, também quero agradecer a nossa equipe por se esforçar na realização de cada uma dessas melhorias à população de Plácido de Castro”, destacou o prefeito Camilo.

O gestor enfatizou que além da recuperação de calçadas, dos quilômetros de linhas de bueiras, também foram realizadas diversas reformas de escolas, construções de 97 pontes rurais, recuperação da AC-40 e mais de 600 km de ramais foram beneficiados. “Todo esse trabalho é um esforço conjunto de toda a nossa equipe, dos pastores que fazem suas orações intercedendo por nós, dos nove vereadores que têm apoiado nosso trabalho, do governador Gladson que tem nos ajudado. Por isso nossa gratidão a todos”, afirma Silva.

Segundo Elias Oliveira, secretário de Planejamento, é uma enorme satisfação ver a praça tão bonita. “ Nesses dois anos de gestão, o prefeito Camilo transformou Plácido de Castro, fazendo daqui um canteiro de obras. São mais de 10 km de ruas asfaltadas, incluindo a cidade de Vila Campinas. Isso beneficiou mais de 1200 famílias, uma vez que tirou as pessoas do abandono”, declara o secretário.

O evento contou com a celebração do culto ecumênico com o Pastor Cleilton, eventos culturais, apresentação de teatro, fanfarra e foi concluído com um show da banda Pegada de Luxo.

A reinauguração foi prestigiada pelo prefeito de Bujari, Padeiro, e

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp