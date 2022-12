Uma das vítimas de acidente após carro perder controle na BR 317 morre na Capital

Por Alexandre Lima

Um acidente envolvendo um carro e duas motos na tarde deste sábado, dia 17, no km 4 da BR 317 (Estrada do Pacífico), não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro da Capital acreana, no início da noite deste domingo, dia 18.

Márcio Pereira dos Santos, não resistiu aos ferimentos e faleceu cerca de 24 horas depois do acidente – Foto: Arquivo pessoal

Márcio Pereira dos Santos, de 49 anos, conduzia a primeira moto modelo Yamaha/Factor, quando o carro invadiu a pista contrária já próximo da cidade de Brasiléia em uma curva.

Os ferimentos que podem causado sua morte, pode ter sido ocasionado em sua cabeça, uma vez que teria entrado em coma, sendo necessário ser entubado e transferido para a Capital, após os médicos constatarem a gravidade do paciente, além de ter sofrido uma fratura exposta na coxa direita.

Momento da chagada de Márcio na Capital já entubado – Foto/captura

A mulher, identificada como Marilza Moreira Minguins, de 47, também foi levada para a Capital, com fraturas em uma das pernas e outros ferimentos, mas, não corria risco de morte.

Segundo foi informado pelo Bombeiros que atenderam o acidente, disseram que o motorista do carro não apresentava sinais de embriagues e ficou no local para prestar esclarecimentos às autoridades policiais da Polícia Rodoviária Federal – PRF. O mesmo teria sido traído pelo cansaço e ‘piscou’ na curva, causando o acidente.

