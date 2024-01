Prefeito de Assis Brasil determina distribuição de cestas básicas sem exposição de famílias beneficiárias

A Prefeitura de Assis Brasil viabilizou junto à Defesa Civil Estadual e Defesa Civil Nacional a aquisição de centenas de cestas de alimentação para famílias atingidas pela seca prolongada do ano passado. O público alvo da ação que deve acontecer na próxima semana são ribeirinhos, indígenas, pescadores profissionais e artesanais, além de moradores da zona rural que foram afetados pelas queimadas e seca prolongada.

O prefeito recebeu em seu gabinete na manhã desta quinta-feira, dia 4, o Coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Batista. Na ocasião o gestor agradeceu pela parceria e apresentou os principais desafios da Defesa Civil Municipal, coordenada pelo bombeiro militar Jonatan Albuquerque.

Ainda na manhã desta quinta-feira, o prefeito reuniu parte de sua equipe para planejar a ação de distribuição dos donativos. O gestor proibiu a exposição das pessoas que serão beneficiadas e optou por não fazer um grande ato para entregar as cestas.

“Não quero a exposição de famílias e principalmente crianças nas redes sociais recebendo essa doação. Também não iremos mobilizar centenas de famílias em um único local para evitar tumulto. Vamos preservar as famílias e atender o público alvo, ou seja, as pessoas que foram afetadas pelas ações climáticas dos últimos meses do ano passado”, comentaram o prefeito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp