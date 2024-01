Rio Acre chega perto dos 8 metros em Brasiléia e Epitaciolândia com previsões estáveis

Por Jonys David (Ceara)

Nível do Rio Acre em 7,79 metros: Atualização sobre possíveis variações devido às chuvas

O registro feito pela equipe do jornal oaltoacre.com na área de cotas em Epitaciolândia mostrou o nível do Rio Acre em 7,79 metros nesta sexta-feira, 05, por volta das 17:30, situando-se dentro da normalidade até o momento. A população local permanece atenta às possíveis variações, pois as chuvas continuam a afetar a região amazônica. Ainda que não haja risco imediato de enchente, há a perspectiva de um aumento para aproximadamente 8,50 metros, uma situação que as autoridades locais estão monitorando de perto.

A leitura atual de 7,79 metros, apesar de estar dentro dos padrões considerados normais, é acompanhada pela conscientização de que as chuvas persistentes podem contribuir para variações nos níveis do Rio Acre. A cota de alerta estabelecida na região do Alto Acre é de 9 metros, embora não atingida, ainda exige atenção devido à possibilidade de aumento.

Foto tirada no dia 05/01/2024 as 17:30

O padrão comum de chuvas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro na região amazônica é um fator importante na situação atual. A vazante registrada em Assis Brasil e Brasileia adiciona complexidade ao cenário, aumentando a necessidade de monitoramento constante.

As projeções indicam a possibilidade de o Rio Acre atingir cerca de 8,50 metros nas próximas horas devido à persistência das chuvas. Embora as autoridades garantam que não há risco imediato de enchente, é crucial que a população permaneça alerta e siga as orientações fornecidas.

O monitoramento contínuo dos níveis do rio é uma prioridade das autoridades locais, através de plataformas e aplicativos tecnológicos que visam garantir o nível do rio em tempo real, o objetivo é assegurar uma resposta rápida a quaisquer mudanças nas condições evitando possíveis imprevistos.

