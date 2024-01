Prefeitura e Defesa civil entregam cestas básicas para famílias carentes em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal Cidadania e Assistência Social Semcias iniciou, nesta quinta-feira (04), a distribuição de cestas básicas para famílias de baixa renda no município.

Serão atendidas cerca de 750 famílias através de um acordo de cooperação com a Defesa Civil Estadual com Ajuda Humanitária à população impactada pela seca/estiagem severa que assolou o Estado do Acre.

O objetivo é apoiar as ações de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Epitaciolândia, que vem trabalhando para atender às famílias de baixa renda que de certa forma foram impactadas pelo período anormal de seca em 2023.

As Cestas Básicas estão sendo distribuídas às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Nesta quinta-feira 04 de janeiro de 2024, em um ato simbólico na sede da Semcias, com as presenças do Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil do Acre, Coronel Batista, Eliade Maria Secretária de Assistência social, assessores, coordenadores e beneficiários de programas sociais do governo, foi iniciado a entrega das cestas que segue até o final de semana, equipes da prefeitura estão nos bairros fazendo a distribuição para as famílias cadastradas.

