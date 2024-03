Prefeitura entrega Kits da Agricultura Familiar através do P.A.A para famílias atingidas pela alagação

A prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Assistência Social iniciou nesta terça-feira, 12, a entrega de kits de alimentos adquirido de produtores rurais através do P.A.A. (Programa de Aquisição de Alimento do Governo Federal).

Os produtos que compõe os kits, são frutas, verduras e legumes e faz parte da produção da agricultura familiar, foram distribuídos cerca de 200 kits, outra parte foi distribuídos para a CAPS, Peniel, Casa de passagem de Migrantes e Centro de Referência do Idoso.

A Secretária de Assistência Social Eliade Silva, falou da importância dessa ajuda para essas famílias.

“A entrega desses kits é muito importante, de um lado ajuda as famílias de produtores da agricultura familiar com a garantia da compra de suas produções, do outro, garante alimento de qualidade para essas famílias que sofreram um grande impacto em suas casas devido a alagação, isso tudo está acontecendo graça as parcerias entre prefeitura, governo federal e estadual. ” Destacou a Secretária.

