Prefeito Jerry Correia anuncia concurso público permanente em Assis Brasil

Chiquinho Chaves

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PDT), encaminhou à Câmara de vereadores no último dia 07, Projeto de Lei N°028 que dispõe sobre autorização do legistivo municipal para que a atual administração realize Concurso Público para preenchimento de Cargos Efetivos e a formação de cadastro de reserva e dá outras providências.

A realização de concurso público é mais um compromisso de campanha que será cumprido por Jerry, quando almejava assumir a prefeitura. “Essa ação está no nosso Plano de Governo, foi uma de nossas propostas na campanha, a de realizar concurso público efetivo”, enfatizou o prefeito.

Para o gestor, a ideia é agilizar todos os trâmites necessários e ainda esse ano de 2023, lançar o edital e posteriormente acontecer a realização das provas, fechando com assinatura de contratos dos aprovados para repor o quadro de funcionários da rede pública municipal.

Ao cumprir mais uma proposta de campanha, Jerry não só se garante como grande gestor, mas também entra para a história do municipio ao abrir processo seletivo permanente, uma vez que o último certame desse nível aconteceu em 2008.

” Entendemos que há uma defasagem no quadro de funcionários do municipio, e é um desejo antigo de Assis Brasil a realização de um concurso público principalmente para a áreas de educação e saúde onde tem profissionais com pelo menos 15 anos de trabalhos temporários”, comentou Jerry.

No texto encaminhado à Câmara, é destacado que a inserção a cargos públicos deve ser precedido de concurso público que garanta igualdade de oportunidade a todos os interessados, e que município tem urgência de compor seu quadro funcional com cargos efetivos, haja vista que, vem utilizando de processo seletivo anualmente (provisórios), para cobrir determinadas vagas.

