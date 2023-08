Deputado federal Eduardo Veloso fala do FIES que vai atender os alunos de medicina

Fies deve atender estudantes brasileiros de medicina no Mercosul, afirma Eduardo Veloso

O deputado Eduardo Veloso(UB)ingressou junto à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados com projeto de lei que autoriza linha de financiamento do FIES(Fundo de Financiamento Estudantil)para estudantes em cursos de medicina em instituições de educação acreditada junto ao Arco-Sul, que é o Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul e Estados Associados. “É um apoio a nossos estudantes que estão cursando medicina nos países vizinhos”.



Ao lembrar que, no Brasil, o número de vagas no curso de medicina em instituições públicas é reduzida e o preço praticado em instituições privadas é demasiadamente elevado, o parlamentar acreano apontou que um número significativo de estudantes procuram a formação acadêmica nos países vizinhos(Argentina,Paraguai,Uruguai,Bolívia,Chile,Colômbia,Equador e Peru), “onde o ingresso é mais viável e os encargos menos elevados”. O problema, segundo o deputado, é a permanência agravada ao preço do próprio curso, “o que torna mais difícil a continuidade nos estudos”.



Saúde brasileira



O deputado destacou que por se tratar de estudantes brasileiros, cuja formação médica vira contribuir enormemente na saúde nacional, ”é justo que se abra linha de financiamento para a conclusão de seus cursos”. Ademais, salientou o parlamentar, o projeto determina que sejam cursos de instituições creditadas junto ao Arcu-Sul , que garante qualidade por se tratar de cursos avaliados junto ao Mercosul, ”garantidor dos níveis acadêmicos e científicos das instituições”. Para Eduardo Veloso-médico de formação – trata-se de um projeto “oportuno e de grande valia a todos os estudantes brasileiros nos países do Mercosul que hoje passam por enormes dificuldades , “em concluir seu curso e ,finalmente, poder exercer uma profissão das mais nobres e necessárias como a medicina”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp