Prefeito Sérgio Lopes fala sobre Circuito Country e critica vereadores de oposição

Prefeito Sérgio Lopes (d) durante estreia do novo quadro do jornal oaltoacre, esclarecendo dúvidas entrevistado pelo apresentador Fernando Oliveira.

O gestor do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), estreou o novo quadro de entrevista no molde ‘PodCast’ onde falou dos trabalhos, 10ª edição do Circuito Country e do que poderá acontecer daqui para frente.

Em relação ao evento que movimentou a regional do Alto Acre de forma geral, Sérgio Lopes disse que foi um grande desafio para toda sua equipe que estiveram empenhadas para realizar em pouco tempo de preparação.

“Foi um desafio, mas, mesmo assim foi um sucesso. As críticas foram mais construtivas para um primeiro evento realizado em nossa gestão e de forma direta e indireta, movimentou o comercio de forma geral na fronteira, desde a senhora com sua pequena banca, até o grande expositor”, destacou o gestor.

Foram quatro dias de eventos de muita movimentação na cidade de Epitaciolândia. Com shows locais, artistas nacionais, shows pirotécnicos, cavalgada, escolhas das mais belas, segurança pública e privada, destacando a participação maciça da população.

X Circuito Country foi uma grande atração na regional do Alto Acre.

Sérgio Lopes destacou importante parcerias com o Sebrae, Governo do Acre e empresários locais que estiveram presentes durante todo o evento. “Quero agradecer a todos que estiveram presentes de forma direta e indireta. Será uma de muitas que irão acontecer se Deus permitir e que vai ganhar, é a população que estava carente de eventos desse porte. Obrigado”, disse.

O gestor aproveitou o bate-papo, para falar sobre os trabalhos que pretende realizar aproveitando o verão que está chegando, mas, fez críticas para alguns vereadores opositores que estão indo contra a gestão.

“Temos vereadores que votaram apenas 1% para remanejamento do orçamento, e fica as redes sociais cobrando realizações e tentando jogar a população contra a gestão, sendo que estão esquecendo que não estão me atingindo e sim, os moradores do Município.”, disse o gestor.

Sérgio Lopes complementou ainda que; “Estou pronto para trabalhar, eu sou delegado e estou prefeito por enquanto, mas tem gente que ainda não desceu do palanque e estão indo contra o Município. Como exemplo, já foi enviado para a Câmara, um pedido de suplementação para que seja investido em diversas áreas e está a cerca de um mês parado sem ser votado. Daqui a pouco vai faltar remédios nos postos por causa desses vereadores e se continuar assim, terei que acionar a Justiça. Se quiserem trabalhar comigo, podem vir, mas não venham esperando algo mais”, disse.

Sérgio Lopes com sua Esposa Aline Saldanha e as garotas campeãs durante a cavalgada.

Para esclarecer outro ponto, Sérgio Lopes disse que não pode remanejar dinheiro já destinados para outras áreas. Salienta que não pode usar verbas destinadas para a educação ou saúde, para fazer ruas ou outros fins, senão poderá ser penalizado por desvio de finalidade.

O prefeito deixou claro que, caso venha faltar medicamentos, gasolina para os ônibus escolares e melhoramento da infraestrutura na zona urbana ou rural, será direcionado aos vereadores que estão indo contra e o caso poderá chegar no meio jurídico caso seja necessário.

