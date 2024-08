Prefeitura de Brasiléia fortalece educação rural com programa “Caminhos da Educação no Campo”

O Programa Caminhos da Educação do Campo é um programa em parceria com o Estado, que atende crianças de 4 e 5 anos nos mais longínquos lugares e de difícil acesso.

Atualmente, contamos com 17 agentes educacionais que atendem 148 crianças e tem como técnica supervisora a professora Jeicy Nascimento que acompanha o desenvolvimento do programa no município.

São realizados encontros mensais para planejamento das ações desenvolvidas e para apresentação dos cadernos de atividades por módulos.

O atendimento é realizado à domicílio, onde o agente educacional se desloca até a residência das crianças 2 vezes por semana.

O objetivo do programa é desenvolver nas crianças as habilidades necessárias ainda na educação infantil.

