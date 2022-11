Prefeitura de Brasileia realiza abertura da Campanha Novembro Azul

A Prefeitura de Brasileia, através da secretaria de saúde, realizou na manhã de terça-feira (09), na unidade básica de saúde Raimunda Antônia de Araújo Carneiro de Lima, a abertura da campanha Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde integral do homem.

A campanha tem como objetivo alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, além dos cuidados integrais com a saúde do homem, as ações serão desenvolvidas durante todo o mês de novembro nas unidades básicas de saúde, onde estarão sendo ofertados serviços de saúde, tais como: consultas médicas e de enfermagem, teste rápidos, atendimento odontológico, vacinação, exames de PSA, bem como palestra educativas, musicoterapia, atividade física com foco na prevenção e saúde do homem.

Estiveram presentes na solenidade de abertura, dezenas de pacientes do sexo masculino, secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa, coordenadora da Unidade Básica de Saúde Raimunda Monteiro, enfermeira Luzia Muniz, além de profissionais da saúde.

A coordenadora da Unidade Básica de Saúde Raimunda Monteiro, enfermeira Luzia Muniz falou do trabalho que está sendo realizado em prol da saúde do homem. “Estamos aqui hoje desenvolvendo um trabalho muito importante voltado a saúde do homem que será estendido durante todo o mês de novembro, ofertando consultas médicas, exames teste rápidos, de glicemia, eletro, exame de PSA que já está sendo realizado aqui na nossa unidade e hoje só temos a agradecer a nossa prefeita Fernanda Hassem o Secretário de saúde Francélio e toda nossa equipe que está nos ajudando a levar a saúde para o nosso município trabalhando uma campanha de sucesso”, afirmou Luzia.

O secretário de saúde falou sobre a importância da Campanha Novembro Azul. “Estamos hoje aqui na unidade de saúde Raimundo Antônia na abertura oficial do mês Novembro azul que simboliza o cuidado que homem precisa ter com sua saúde, onde preparamos nossas unidades de saúde para receber os homens, pois sabemos que o homem que se cuida é o que tem atitude, e hoje estamos felizes em vermos aqui na abertura oficial da nossa campanha muitos pacientes buscando o atendimento e realizando seus exames, o que demonstra o sucesso da nossa campanha, portanto quero aqui agradecer toda nossa equipe da saúde, bem como a prefeita Fernanda Hassem, que tem nos dado condições para realização dos nossos trabalhos, quero aqui também convidar os nossos homens do município para que venham as unidades e cuidem da sua saúde”, Ressaltou o secretário.

