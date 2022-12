Prefeitura de Brasileia realiza confraternização no Centro do Idoso

Encerramento dos trabalhos foi de muita animação e alegria com a melhor idade.

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Assistência Social realizou nesta quarta-feira, 14, o encerramento das atividades 2022, no Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva.

Com muita animação, os idosos compareceram para uma tarde de lazer, com dança, brincadeiras e lanche.

A festa foi animada ao som do Raimundo dos Teclados e contou com a presença do Secretário de Assistência Social, Djahilson Américo, coordenadora Suellen Araújo e equipe, que se empenhou em organizar o encerramento das atividades para a melhor idade.

De acordo com o Secretário de assistência social, Djahilson Américo, a atividade é organizada com muito carinho. ” A Prefeita Fernanda Hassem sempre nos solicita que a equipe tenha atenção especial com nossos idosos, e hoje preparamos a despedida de 2022 aqui no Centro do Idoso com muita alegria, diversão, música e dança. E na outra semana também estaremos no quilômetro 26, confraternizando com a melhor idade de lá”, disse.

A senhora Lúcia Rodrigues é frequentadora assídua e participa das atividades. ” É muito importante pra nós termos essa festa, é uma alegria, a cada quinze dias a gente dança um forrozinho, eu gosto muito de participar das festas e atividades físicas que são feitas para nós aqui no nosso espaço”, afirmou.

