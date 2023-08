Agora no Novo, Jarude quer manter independência: “Nossa missão é representar quem mais precisa”

Em seu discurso no retorno do recesso parlamentar, em sessão na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (1), o deputado estadual Emerson Jarude falou sobre a sua filiação ao Partido Novo, anunciada ontem.

“Não é novidade para ninguém como estava nossa situação no MDB, sempre deixamos claro e ontem foi um dia de decisão, que foi tomada com muito diálogo e muito entendimento com nossa forma de trabalho”, iniciou o deputado.

Emerson informou que no próximo dia 30 de agosto haverá a cerimônia de posse da nova Executiva do Partido Novo no Acre, que deverá ser presidida por ele.

“O Partido Novo nos fez esse convite para que possamos impulsionar a nossa forma de fazer política e é um grande prazer estar com esse time”, declarou.

Sobre estar no Partido Novo, Emerson Jarude garantiu que sua postura combatente e fiscalizadora será mantida.

“Vamos continuar com a mesma linha independente, fazendo as mesmas fiscalizações no Governo do Estado, não permitindo que o recurso público seja mal utilizado, é muito menos o abandono dos equipamentos públicos, a exemplo da única piscina olímpica do nosso estado, que visitamos recentemente e estava abandonada. Nosso objetivo aqui na Aleac continuará o mesmo: representar o povo”, concluiu o parlamentar.

