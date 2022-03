Começou! Segundona de futsal inicia com 12 equipes e muita emoção 

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, iniciou nesta sexta-feira, 18, no ginásio de esportes Sidney Nascimento, o Campeonato Municipal de Futsal da 2ª Divisão. São 12 equipes disputando o título do campeonato que homenageia o ilustre morador e incentivador do esporte local, Iovani Ribeiro.

Ao declarar oficialmente o início da competição, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, disse que o esporte voltou ao seu lugar de destaque.

“Foram anos de abandono, mas estamos virando essa página e trazendo de volta as principais competições esportivas. Parabéns aos times que irão fazer a melhor segunda divisão de todos os tempos”, declarou.

