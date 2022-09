Prefeitura de Brasiléia realiza Saúde Itinerante no Km 84

A Prefeitura e Brasiléia através da secretaria de saúde realizou no sábado, 10, mais uma edição do Saúde Itinerante, dessa vez no seringal Palmeiras, na Escola municipal Santa Luzia, que fica localizada no km 84, BR 317.

Nessa edição a comunidade teve acesso ao atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento psicológico, vacinas de rotina e do Covid, testes rápidos de HIV, SIFILIS, HB, HCV e quem fez a consulta também recebeu a medicação.

Um dos moradores da comunidade Palmeira, Manoel Rios falou sobre a importância do itinerante para a comunidade.

“Eu só tenho a agradecer a Prefeitura por tudo que tem feito aqui, pois, não é fácil chegar na cidade, e aqui tem o médico, e eu espero que continue sempre esse trabalho”, disse o morador.

A Presidente da Associação Nossa Senhora dos Seringueiros, Francisca da Silva, agradeceu a Prefeitura pela realização do Itinerante.

“É muito gratificante pra nossa comunidade a realização desse itinerante pela Prefeitura de Brasiléia, pois, aqui temos moradores dos seringais Apodi, Guanabara e Amapá. E só podemos agradecer por esse itinerante, e a comunidade que compareceu”, falou.

O secretário de Saúde, Francélio Barbosa, destacou o empenho da equipe em mais uma edição do programa.

“Eu só quero agradecer à comunidade que nos recebeu muito bem, e a nossa Prefeita Fernanda Hassem que sempre tem nos dado condições para que possamos levar o itinerante a comunidade, e sempre atendido as nossas demandas. Esse trabalho só é possível graças ao empenho e compromisso da nossa equipe, e em breve já teremos novos itinerantes”, disse o secretário.

