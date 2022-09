“As pessoas voltaram a ter esperança de dias melhores”, diz Jorge Viana em visita ao Calafate

Os candidatos ao governo do Acre Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) realizaram no fim da tarde desta sexta-feira, 9, uma caminhada no bairro Calafate.

Ao lado de candidatos a deputado federal e deputado estadual da Federação Brasil da Esperança Acre, apoiadores e da militância, Jorge e Marcus dialogaram com moradores e comerciantes.

“Foi emocionante receber o abraço de senhoras, ver gente chorar de alegria nos agradecendo por termos aceitado concorrer ao governo do Acre. As pessoas voltaram a ter esperança de dias melhores. Já trabalhamos muito nos bairros da regional do Calafate. Marcus Alexandre conhece como ninguém essa região, fez muito quando foi prefeito e as pessoas reconhecem. Nós queremos fazer mais no governo”, disse Jorge Viana.

O candidato ao governo recordou que durante anos, a regional do Calafate só recebeu atenção de algumas pessoas que estavam no poder Legislativo e no Executivo. Entre eles, Viana destacou o ex-deputado Raimundo Melo, pai de Flaviano Melo e seu pai, Wildy Viana.

“Eles eram pessoas queridas naquela região. Tempos depois, o seu Cosme Moraes passou a ser um cuidador da área, com alguns membros da família Lira. Quando fui eleito prefeito, depois governador, sempre dei toda atenção ao Calafate e posso dizer que as grandes modificações como a chegada da energia elétrica, rede de esgoto, água, o que permitiu aquela se tornar uma das áreas mais importantes da capital e também por isso, acredito que fomos recebido com tanto carinho”, declarou Jorge.

