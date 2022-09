Em reunião com casa terapêutica, Petecão promete reativar CADES

O candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), se reuniu nesta quarta-feira (7) com representantes de casas terapêuticas e centros de recuperação para tratar da importância da iniciativa para o apoio das pessoas com dependência química ou que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. O encontro aconteceu na Associação Beneficente Caminho de Luz, localizada no Ramal do Canil, na Vila Acre, e resultou no compromisso de Petecão em reativar a Central de Apoio às Entidades de Saúde (CADES), que presta suporte ao trabalho dos centros, e foi desativada no atual governo.

Petecão destacou que cerca de 125 pessoas são atendidas na unidade visitada na Vila Acre. O tratamento pode durar aproximadamente 9 meses, mas existem pessoas que aderem o projeto e permanecem por mais tempo como voluntários. A associação abriga ainda 30 casais com filhos em casas de madeira construídas com a ajuda de apoiadores e doações.

“É nítida a importância das casas terapêuticas e dos centros de recuperação que funcionam no Acre. Tenho andado o Acre todo e, infelizmente, os centros de recuperação estão sendo abandonados pelo governo estadual”, afirma Petecão.

Ao lado do Mestre Muniz, o candidato ao governo se comprometeu em reativar a Central de Apoio às Entidades de Saúde e de participar ativamente do projeto de reestruturação e oferecer mais condições às entidades que se dedicam a salvar vidas.

Sérgio Petecão afirmou que o apoio aos centros não onera os cofres do estado. O candidato mencionou que o governo atual sofre com falta de gestão dos recursos públicos e que, por este motivo, não conseguem dar condições para as entidades desempenharem o seu trabalho. Além disso, Petecão disse que a falta de conhecimento do governo atual a respeito da importância do trabalho dos centros faz com que a desvalorização aconteça.

Além de prestar suporte às pessoas carentes, a Associação Beneficente Caminho de Luz promove a reinserção deles ao trabalho. Os que vivem lá, participam de um projeto de inclusão social onde os moradores fabricam e vendem balas de gengibre, castanhas, biscoitos de maisena e xarope para o seu sustento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp