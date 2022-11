Prefeitura de Brasiléia retira pontos críticos no ramal do quilômetro 19

A Prefeitura de Brasiléia, através da secretaria municipal de obras está realizando serviço de melhoramento no ramal do quilômetro 19.

Atendendo a reivindicação dos moradores daquela comunidade, a Prefeita Fernanda Hassem determinou que a equipe, coordenada pelo Secretário Francisco Lima, fosse ao local para realizar serviço de retirada dos pontos críticos, dando, assim, melhor acessibilidade aos moradores e visitantes.

Durante essa semana, a equipe esteve com o maquinário no local, no intuito de melhorar os percursos que apresentam dificuldade, para que os moradores possam transitar pelo ramal, sem maiores transtornos.

De acordo com o secretário de Obras, Francisco Lima, a intenção é proporcionar condições de trafegabilidade.

“A Prefeita Fernanda Hassem nos solicitou que fôssemos até o ramal do 19, para trabalhar nos pontos onde estava difícil trafegar, principalmente por estarmos no período invernoso. Nossa equipe está concluindo o serviço, no trecho onde apresenta mais dificuldade, para que a comunidade possa ir e vir, bem como transportar seus produtos até a zona urbana”, Disse o secretário.

