Ação conjunta entre polícias apreendem arma que seria usada em confronto entre grupos faccionados

Por Alexandre Lima

Um trabalho de inteligência realizado durante a tarde desta segunda-feira, dia 21, evitou que acontecesse um derramamento de sangue envolvendo grupos criminosos na cidade de Epitaciolândia, que iria realizar possível confronto na cidade vizinha de Brasiléia.

Segundo o delegado titular de Epitaciolândia, Luis Tonini, descobriram que criminosos teriam se deslocado de Rio Branco, capital do Acre, para a fronteira, afim de ‘vingar’ a morte de comparsas mortos recentemente na guerra entre esses grupos recentemente.

Os investigadores descobriram que esses estariam armados e prontos para praticar novas mortes, vingando seus comparsas. Um força tarefa envolvendo polícia civil, Penal, Gefron, Giro e Militar, se deslocaram para uma invasão em Epitaciolândia.

Ao serem surpreendidos no local, um grupo conseguiu correr e fugiram para dentro do mato, mas, não conseguiram levar tudo com receio de serem presos. No local, um casebre era usado como esconderijo e dentro, foi localizado uma arma tipo espingarda semiautomática, com 12 cartuchos calibre 16.

Também foi encontrado uma pequena quantidade de maconha, que foi apreendida. Segundo o delegado, os trabalhos de combate contra esses grupos criminosos estão intensos, afim de evitar esses confrontos e que vidas não sejam perdidas.

O caso está em aberto e se espera localizar os suspeitos nas próximas horas. Mais informações a qualquer momento sobre o caso.

