Prefeitura de Epitaciolândia continua com trabalhos de apoio às famílias afetadas pela cheia do rio

Por Alexandre Lima

A prefeitura do município de Epitaciolândia, vem dando continuidade no trabalho de apoio as famílias que foram afetadas pela cheia do Rio Acre. Segundo foi informado, 6 escolas foram disponibilizadas para acolher cerca de 300 famílias desabrigadas.

O prefeito Sérgio Lopes vem acompanhando de perto e com sua equipe, continua com o trabalho de retirada de famílias com seus pertences que deixaram para última hora.

Com o apoio do governo do Acre, muitas já vem recebendo ajuda com doações de colchoes, alimentos e produtos para limpeza, além de apoio por parte da secretaria de saúde e outros setores do município.

acompanhado da Secretaria de Cidadania e Ação Social, recebeu na manhã deste domingo, 26, doações do Governo do Acre. Entre os itens que chegaram estão; colchões, cestas Básicas, kits de limpeza e água potável.

A ajuda se junta a de demais doadores e posteriormente será entregue as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre e colaboração de Pastores da Igreja Adventista de Epitaciolândia nos pontos de alojamento onde estão os desabrigados pela enchente do rio Acre.

O prefeito Sérgio Lopes vem visitando frequentemente e conversando com as equipes de apoio. Verificou a situação das pessoas que estão no local, como alimentação, suporte médico entre outras assistências básicas.

Os moradores foram alojados nos seguintes locais:

– Escola Bela Flor

– Escola Raimunda da Cunha Aires

– Escola João Pedro

– Feira Municipal

– Ginásio Municipal Wilson Pinheiro

– Igrejas voluntárias

