Assis Brasil inicia o trabalho de retorno de famílias para suas casas após enchente

Por Alexandre Lima

Após a enchente que desabrigou muitas famílias na cidade de Assis Brasil, localizada na fronteira com o Peru, a prefeitura municipal já inicia os trabalhos de realizar o retorno para dos moradores para suas casas.

Segundo o prefeito Jerry Correi que já se encontra em Brasília/DF, onde buscar a liberação de recursos para o Município, as secretarias envolvidas já estão iniciando os trabalhos de desinfecção das ruas e quintais e distribuindo kits de limpeza aos moradores.

“Quero destacar a grande parceria do Governo do Acre, junto com demais secretarias e setores envolvidos neste momento. Realizamos um trabalho conjunto rápido para que nossos munícipes sofressem o mínimo possível com o transbordamento do Rio Acre”, destacou o gestor.

Foi destacado que todas as famílias que tiveram de sair de suas casas, receberam o pronto atendimento por parte da Prefeitura, sendo levados para os locais de acolhimento, onde receberam atendimento médico, alimentação e também no retorno para seus lares.

Jerry ainda destacou que estão auxiliando no retorno para casa e pede a quem possa, dê sua colaboração neste momento. Qualquer tipo de doação poderá ser feito ao município, Polícia Militar, Civil.

O nível do Rio Acre passou da cota de transbordamento que é de 12,50mt, alcançando vários bairros da cidade. A vazante agora é esperada nos municípios vizinhos de Brasileia e Epitaciolândia, além de Cobija/Bolívia, onde desabrigou milhares de famílias.

