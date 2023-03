Jarude monta mega operação com maquinário para limpeza de áreas que foram alagadas e doações de sacolões, água e ração

ASSESSORIA

Os últimos quatro dias foram de muita tristeza e sofrimento para a população de Rio Branco com a inundação repentina de diversos igarapés e o Rio Acre.

Com a vazante de alguns pontos, o cenário foi de destruição. Muitas famílias perderam tudo o que levaram uma vida para construir e agora precisam recomeçar. Para auxiliar nisso, o deputado estadual Emerson Jarude (MDB), com a ajuda de sua equipe, montou uma mega operação para limpeza de algumas áreas atingidas pelas águas, beneficiando cerca de 200 famílias.

Na manhã desta segunda-feira (27), a Operação Rio Branco ama Rio Branco levou cinco caçambas, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira, além de mão de obra braçal para retirada dos entulhos e um caminhão pipa para lavar as ruas no Conjunto Edson Cadaxo, que foi atingida pelo Igarapé São Francisco. Além disso, foram distribuídos kits de limpeza, fardos de água mineral e sacolões. Ração para os animais também estão sendo distribuídas.

“Temos encontrado um cenário devastador deixado pelas águas, muitas famílias tentando retomar suas vidas e agora é o momento de limpeza e retirada da lama e entulhos. Estamos com essa operação graças às doações dos acreanos, ao empenho do nosso time e de parceiros que entenderam que o momento precisa de união e solidariedade. Desde sexta-feira estamos empenhados em minimizar o sofrimento da nossa população sem medir esforços para fazer nossa parte”, disse Jarude.

Uma das famílias atingidas, além de perder toda a mobília, roupas e outros pertences, perdeu também a feira alimentícia do mês.

“Eu só tenho a agradecer por essa ação do deputado, não recebemos nenhum tipo de ajuda antes e não tínhamos esperança de que esse serviço chegasse aqui tão rápido, mas graças ao Jarude recebemos essa ajuda”, afirmou uma das moradoras.

Desde a sexta-feira (24), quando as enchentes começaram, Jarude tem atuado para minimizar as consequências. Levou barcos para o bairro Conquista e Procon e ajudou a retirar os pertences das famílias. Também montou uma frente para ajudar nos cuidados com os animais, ao mesmo tempo que sua equipe e voluntários preparavam refeições, em uma cozinha montada na garagem do seu gabinete, que foram distribuídas ao longo dos últimos dias para as vítimas das enchentes.

“Vamos prosseguir ainda com a distribuição de marmitas feitas em nosso gabinete. Devem ser pelo menos 200 refeições no almoço e a mesma quantidade ou mais no jantar. A ação de limpeza também continua, enquanto for necessário, junto com a assistência às pessoas que ainda estão desabrigadas”, pontuou Jarude.

Ainda nesta segunda-feira, no período da tarde, a Operação Rio Branco ama Rio Branco deve atender às vítimas das enchentes no bairro Conquista.

