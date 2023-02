Prefeitura de Epitaciolândia Inaugura nova Sede da Secretaria de Educação

Na manhã desta sexta-feira 24, o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, fez a entrega da nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, desde a criação do município em 1992, a referida secretaria não tinha seu próprio local, funcionava em prédios alugados com salas improvisadas tendo então a real necessidade de a construção de prédio próprio para abrigar seus servidores.

Foram investidos R$ 576 mil através de emenda do Senador da República Sérgio Petecão. A construção tem cerca de 2,5 mil metros quadrados com salas, recepção, banheiro com acessibilidades, salas para reuniões e estacionamento.

Fica localizada no Antigo Aeroporto em frente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Na ocasião também foram entregues 5 benefiadoras de arroz para as associações de pequenos produtores da zona rural.

Participaram do evento o Deputado Estadual Eduardo Ribeiro, secretária de Educação Eunice Maia Gondim, Secretário de Produção, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, José Ronaldo, e equipe, vereador Marco Ribeiro representando o legislativo municipal e a comunidade local.

Para a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a construção da sede própria da Semed é a realização de um sonho antigo.

“Agora temos um local digno para trabalhar, além de ficar bem localizado o prédio oferece conforto e espaço amplo para alojar todos os servidores da secretaria. ” Destacou a Secretária.

O Prefeito Sérgio Lopes, aproveitou para agradecer ao Senador Petecão pelas emendas que ele tem alocado para Epitaciolândia.

“Para nós é motivo de alegria poder entregar um prédio muito bem projetado e bem construído, vai atender as necessidades da Semed. Essa já é quarta obra que realizamos com a poio do Senador Sérgio Petecão, por isso, em nome de toda nossa população o nosso muito obrigado pelo carinho com nosso município. ” Destacou o prefeito.

O Senador disse estar muito feliz em ver suas emendas transformando em beneficio para as comunidades.

“Estou muito feliz, o prefeito Sérgio Lopes veio me agradecer pelas emendas, esse é o nosso papel buscar recursos para atender os municípios. ” Destacou o Senador.

Veja a matéria completa em vídeo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp