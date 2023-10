Vereadora Seliene Lima realiza festa para as crianças no Bairro Aeroporto em Epitaciolândia

Escrito por Chiquinho Chaves

Nesta quinta-feira 12 de outubro, dia especial dedicado às crianças, a vereador Seliene Lima (podemos), realizou uma linda festa para os pequeninos na pista de eventos do Bairro Aeroporto, com bolo, refrigerantes, brincadeiras e distribuição de brinquedos.

Para a vereadora, essa é uma forma de levar alegria ás crianças de Epitaciolândia.

Centenas de presentes foram entregues em meio as brincadeiras realizadas pela equipe de apoio da vereadora e voluntários do bairro e de outras localidades.

Seliene agradeceu aos colegas que lhe apoiaram na organização da festa e as crianças ali presentes. “Eu me esforcei ao máximo para conseguir esses presentes, com toda minha equipe, quero agradecer cada criança que está aqui prestigiando esse momento lindo que é o momento seu, de ser criança”, disse ela.

Ao final a vereadora já deixou acertado que ano vem acontecerá novamente a festa das crianças realizada pelo seu mandato, com mais presentes e envolvimento de mais parceiros. ” Minha ideia era servir um bolo com pipoca e refrigerante para toda criança sair daqui feliz…”, pontuou.

Acompanhe abaixo momentos da festa das crianças realizado pela vereadora Seliene.

