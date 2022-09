Prefeitura de Epitaciolândia reúne professores da rede municipal de ensino para escolha do novo livro didático

Por Alexandre Lima

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Educação, reuniu nesta segunda-feira, 09, todos os professores do ensino fundamental para realizarem a escolha dos novos livros didáticos, por meio do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) do MEC.

O evento ocorreu na Escola José Hassem Hall Filho e contou com a participação do prefeito Sérgio Lopes, da secretária municipal de educação, Eunice Maia Gondim, da gestora da escola José Hassem Hall Filho, Fabiana Ribeiro, e da equipe técnica da Secretaria de Educação. Pela manhã, foram analisadas as obras e no turno da tarde aconteceu à seleção e assinatura da Ata pelos educadores.

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é um programa do Ministério da Educação do Brasil que tem por objetivo principal avaliar e distribuir livros didáticos, pedagógicos e literários, de forma universal e gratuita, às escolas públicas das redes de ensino básico e também as instituições de Educação Infantil sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público.

