Prefeitura inicia recuperação da Rua Raimundo Ribeiro no Bairro Vitória em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia iniciou nesta quarta-feira, 7, o asfaltamento e tapa buracos da Rua Raimundo Ribeiro no Bairro Vitória que fica atrás da Lubri Pneus, sendo um dos principais acessos ao Bairro José Hassem, tendo em vista que a Rua Fontinele de Castro está interditada devido as obras da construção da ponte em concreto, a prefeitura está recuperando a via com drenagem, camada asfáltica e tapa buracos.

A prefeitura também instalou linhas de bueiros para drenagem da água para evitar futuras erosões devido a rua ficar em um local com a geografia bastante íngreme, segundo o prefeito Sérgio Lopes essa é mais uma obra que compõe um megapacote de melhorias na infraestrutura da cidade.

“Estamos avançando, conforme os recursos provenientes de emendas de nossos parlamentares vão sendo liberadas nós vamos executando as obras, são várias frentes de serviços em execução e em breve estaremos iniciando outras para melhorar a infraestrutura de nossa cidade. ” Pontuou o prefeito.

Além da recuperação da Rua Raimundo Ribeiro conhecida como Rua da Lubri, a prefeitura está recuperando a Rua Tarauacá e Travessa Amazonas com instalação de linhas de bueiros, drenagem e construção de calçadas, outra frente está na Avenida Amazonas onde foi instalado drenagem e agora receberá camada asfáltica, calçadas e canaletas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp