Prefeitura de Brasiléia promove Carna Zumba com sucesso

Por Alexandre Lima

Na noite desta quarta-feira (07), a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Saúde, deu início à primeira edição do Carna Zumba, um evento que promoveu saúde e diversão para a população local.

Com uma adesão da comunidade, o Carna Zumba foi um verdadeiro sucesso, proporcionando uma atmosfera de festa e bem-estar. Centenas de pessoas atenderam ao chamado e participaram ativamente das atividades, demonstrando o entusiasmo pela iniciativa.

O evento contou com aulas de Zumba, uma modalidade de exercício físico que combina ritmos latinos e movimentos aeróbicos, garantindo uma atividade divertida e energizante para todos os participantes.

Além de promover a prática de atividades físicas, o Carna Zumba também destacou a importância da saúde e do cuidado com o corpo, incentivando hábitos saudáveis e uma vida ativa.

A Prefeitura de Brasiléia demonstra, mais uma vez, seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da população, proporcionando eventos que unem diversão e saúde. O sucesso da primeira edição do Carna Zumba mostra a relevância de iniciativas que promovem o cuidado com o corpo e a mente, contribuindo para uma comunidade mais saudável e feliz.

