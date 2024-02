Prefeitura oferece curso de corte e costura para Mulheres da Terceira Idade

A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social, em parceria com o Senar, proporcionou o Curso de Corte e Costura para 15 mulheres do Grupo da Terceira Idade. O prefeito Sérgio Lopes participou da abertura do curso para desejar boa sorte a todas as participantes.

Segunda a secretária de Cidadania e Assistência Social de Epitaciolândia, Eliade Maria, o curso tem como objetivo proporcionar oportunidades para o aprendizado e ao mesmo tempo serve como terapia ocupacional para elas.

“Através dessa parceria entre a Prefeitura com o Tribunal de Justiça do Acre e Defensoria Pública, nossas mulheres estão tendo oportunidades de aprender a costurar, e além de exercer a convivência social, podem ter uma renda extra no seu dia a dia, daí a relevância dessa parceria institucional.” Destacou a Secretária.

