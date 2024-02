Carro avança cruzamento e ocasiona capotamento de taxi em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Era por volta das 11h05 desta sexta-feira, dia 9, quando um acidente envolvendo dois veículos no Bairro Ferreira Silva, parte alta da cidade de Brasiléia, no cruzamento ao lado do Centro Cultural e Oca.

Segundo foi apurado pela Polícia Militar, o carro modelo Fiat/Uno, transitava pela rua Ernesto Amaral, paralela à avenida Manoel Marinho Monte, quando chegou no cruzamento com a rua Vitória Salvatierra, que é a preferencial.

Infelizmente, o condutor do Fiat/Uno que é morador de Rondônia, não visualizou placas sinalizadoras e avançou a preferencial, no momento em que passava um taxi modelo Chevrolet com passageiros, sentido Avenida.

Senhor Odilon, que bateu com a boca no painel estava no carro Fiat, reclamou da falta de sinalização nas ruas do Bairro onde aconteceu o acidente – Foto: Alexandre Lima

O impacto foi inevitável na lateral do taxi, o fazendo rodar, bater no meio-fio e logo em seguida, capotou e ficou com a rodas para cima. Dois ocupantes do taxi teriam se ferido, sendo um no ombro e o outro no rosto, sem maior gravidade, mas, foram socorridos e levados ao pronto socorro do hospital regional do Alto Acre por socorristas do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre.

Os maiores danos felizmente, foi apenas material entre os veículos envolvidos. O condutor do veículo Fiat, que está como visitante na cidade, reclamou da falta de sinalização e pede as autoridades competentes que se atentem, colocando sinalização nas ruas.

Homens do 5º Ciretran estiveram no local, juntamente com a Polícia Militar, para coletarem informações sobre o sinistro e encaminhar as partes envolvidas aos órgãos competentes.

