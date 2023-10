Prefeitura promove megafesta em comemoração ao dia das crianças em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou nesta quarta-feira, 11, a atividade em comemoração ao dia das Crianças no ginásio de Esporte Wilson Pinheiro.

A atividade desenvolvida contou com a presença de centenas de crianças e pais que se divertiram com brincadeiras, lanches, doces, pipocas, apresentação de palhaços e distribuição de mais de 2 mil brinquedos.

A atividade envolveu todas as secretarias e contou com apoio da Entidade Caritas.

Além Sérgio Lopes, estiveram no evento a Secretaria de Cidadania e Assistência Social Eliade Maria, Secretário de Esporte Joãozinho Ferreira, Eunice Maia Gondim Secretária Municipal de Educação, Regiane Moreira Administração e demais servidores.

Para o prefeito realizar uma festa para crianças é muito satisfatório pois a final somo nós que ganhamos o maior presente em forma de alegria.

“É com muito esforço que nossa equipe preparou essa megafesta, são mais de 2 mil brinquedos, muitas brincadeira e lanche para todas as crianças e pais, má no final somo nós que ganhamos o melhor presente que poder ver o brilho e felicidade nos olhos deles que representam a esperança de um futuro promissor. ” Destacou Sérgio Lopes.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp