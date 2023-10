Com emenda de Alan Rick na conta, prefeitura de Porto Acre vai instalar iluminação e construir arquibancada coberta no Campo da Colonacre

Nesta quarta-feira, 11, o senador Alan Rick (União Brasil) e o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (PP), assinaram a ordem de serviço para o início das obras no Campo de Futebol da Colonacre, na Vila do Incra. O campo vai receber iluminação e arquibancada coberta, custeadas com recurso de emenda do senador, destinado quando deputado federal.

Além das atividades de lazer da comunidade da Vila do Incra, o campo é utilizado por projetos sócio esportivos. A escolinha de futebol Chapecoense Acre é um exemplo. O coordenador do projeto Jucicley Carneiro agradeceu a destinação do recurso.

“Ficamos felizes pela emenda que o nosso senador está mandando para o nosso município. A gente agradece muito. Sabemos que é o futuro, é o sonho desses meninos. Eles têm sonhos, né? O espaço, com certeza, vai ficar mais confortável para os pais e para os alunos também. Além do que, com a iluminação, poderemos organizar atividades à noite.” – disse o coordenador.

Elieudy Souza, professor da escolinha, também comemorou o anúncio de mais uma emenda para a construção do vestiário e dos banheiros no local. A boa notícia foi dada pelo senador durante a solenidade.

“Isso é muito importante. Só temos a agradecer a Deus e ao senador. Tudo o que vem para melhorar para as nossas crianças e para o município é muito maravilhoso.” – completou Elieudy.

Vereadores e secretários municipais também participaram da solenidade. O secretário de Administração de Porto Acre, Máximo Costa, parabenizou Alan Rick pela atenção com o município e com a aplicação do recurso. “Não é todo parlamentar que faz como o senador Alan Rick. Destina o recurso e acompanha até que ele vire benefício para a população. Não é dos que falam só em milhões destinados, ele vem, chega aqui para ver a obra sendo executada. Então, parabéns, senador!” – elogiou.

