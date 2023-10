Polícia Civil deflagra operação contra pedofilia e prende abusadores de crianças em onze municípios do Acre Ascom/PCAC

Por Alexandre Lima

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou na manhã desta quarta-feira, 11, a última fase de uma operação integrada, visando combater o crime de pedofilia, maus tratos e outros crimes, que tem como vítimas Crianças e Adolescentes do Acre.

A operação que teve início no dia 28 de setembro e foi finalizada nesta quarta-feira, 11, teve como objetivo promover ações de repressão à prática de qualquer modalidade de violência contra a criança e adolescente, tendo por foco investigações de crimes relacionados à violência física, sexual, exploração, aliciamento, maus tratos e homicídios.

Durante este período foram atendidas 77 vítimas, lavrados 15 autos de prisão em flagrante, instaurados 65 inquéritos policiais, sendo 52 concluídos. Ademais, foram presas 11 pessoas e as autoridades policiais representaram por dez medidas protetivas à Justiça, em favor de crianças e adolescentes.

A investida policial ocorreu nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, por meio das delegacias especializadas, além dos municípios de Plácido de Castro, Brasiléia, Epitaciolândia, Tarauacá, Feijó, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa.

A delegada, Carla Fabíola, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV) destacou que os números da operação mostram o compromisso da Polícia Civil do Acre no combate aos crimes contra as crianças e adolescentes, e que o resultado obtido só foi possível com a contribuição de todas as delegacias do Acre, que atenderam ao chamado do Delegado-Geral, José Henrique Maciel, de priorizar as investigações que tenham como vítimas, crianças e adolescentes em situação de risco.

Todos os presos irão passar por audiência de custódia e serão entregues ao Poder Judiciário, a quem cabe aplicar a Lei contra agressores e abusadores de crianças e vítimas.

